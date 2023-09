Verde Agritech recebe aval da ANTT para construção de ramal ferroviário

São Paulo, 13 - A Verde Agritech informou ter recebido autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério da Infraestrutura para construir um ramal ferroviário no interior de Minas Gerais. A linha férrea será usada para escoar até 50 milhões de toneladas por ano de fertilizantes potássicos.

"O projeto prevê um traçado entre as instalações da empresa, em São Gotardo e Matutina, até a cidade de Ibiá, no Triângulo Mineiro", disse em nota. Segundo a empresa, o ramal ficará interligado a uma rede ferroviária que conecta sete estados e o Distrito Federal, que tem parte administrada pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA). "As ferrovias FCA são a principal rota entre as regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil", destaca trecho do comunicado.

A Verde Agritech também cita a importância do projeto para garantir aos agricultores brasileiros acesso ao potássio. A construção do ramal ferroviário por empresas é prevista em uma medida provisória de agosto de 2021, por meio do Programa de Autorização Ferroviária (Pro Trilhos), explica.