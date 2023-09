Jatinho e mansões: planilhas do PCC revelam luxos e movimentação bilionária

Os investigadores apreenderam planilhas detalhadas sobre a contabilidade da facção. A movimentação global da organização criminosa ultrapassaria R$ 1 bilhão por ano, segundo o MP.

Investigadores afirmam que Dezinho levava vida de luxo

A investigação mira o alto escalão da facção. O Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), vem tentando sufocar as finanças da organização. A estratégia é tentar descapitalizar o grupo por meio da apreensão de bens, do bloqueio de contas bancárias e do cerco aos laranjas e empresas de fachada usadas para lavar o dinheiro do tráfico.

"O interesse das investigações é por contas bancárias, cartões e escriturações da imóveis", afirmou o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo.

A segunda fase da Operação Sharks também envolveu o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão em São Paulo, na Baixada Santista e na Bahia. Os policiais apreenderam armas e munições, 35 relógios, celulares, computadores, documentos e dinheiro (R$ 65.629, além de 2 mil euros, 4 mil dólares e 9 mil pesos argentinos).

Tuta foi adido em consulado

Tuta — principal líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) nas ruas até 26 de abril de 2022, quando foi excluído da facção criminosa —, exerceu o cargo de adido comercial no Consulado de Moçambique em Minas Gerais durante um ano, segundo a coluna no UOL de Josmar Josino em maio. Ele recebia um salário de R$ 10 mil mensais.