Lula cancela visita a Abreu e Lima, que seria nessa sexta-feira, informa Planalto

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou na manhã desta quinta-feira, 14, que a visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, às obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, foi cancelada. Ele iria ao local na sexta-feira, 15.

A ida de Lula a Abreu e Lima seria em uma escala feita na capital de Pernambuco, Recife, na ida do presidente a Cuba e aos Estados Unidos.

Lula sairia da base aérea por poucas horas para visitar a obra e voltaria.

A refinaria foi incluída no novo PAC. As obras haviam sido paralisadas por causa da operação Lava Jato.