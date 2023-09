Milho: Conab realiza leilão de frete para contratar transporte

São Paulo, 14/09 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará amanhã (15) leilão para contratação de serviço de transporte para remoção de 24,98 mil toneladas de milho em grãos dos estoques públicos. O objetivo da operação é o abastecimento dos armazéns da Conab que atendem o Programa de Venda em Balcão (ProVB), que oferta milho a pecuaristas locais.

Os estoques públicos estão localizados na unidade armazenadora da Companhia em Uberlândia/MG e devem ser transportados para os municípios de Itaberaba (415,9t), Ribeira do Pombal (173,0t) e Irecê (671,3t), Bahia; Icó (565,4t), Russas (1.200t) e Maracanaú (3.000t), Ceará; Cachoeiro do Itapemirim (1.295t) e Colatina (1.561,5t), Espírito Santo; Goiânia, Goiás (41t); São Luís (432t), Maranhão; Ananindeua (27,5t), Pará; Montes Claros (600t), Minas Gerais; Bernardino de Campos (200t), São Paulo; Campina Grande (1.634,5t), João Pessoa (432t), Patos (395,1t) e Monteiro (565,4t), Paraíba; Maceió (778,9t), Alagoas; Arcoverde (822,9t) e Recife (1.228,3t), Pernambuco; Campo Maior (345t), Floriano (173t), Oeiras (129t), Parnaíba (1.295t) e Teresina (1.601,2t), Piauí; Natal (800t), Umarizal (400t), Açú (300t), Caicó (400t), Rio Grande do Norte; Boa Vista (1.000t), Roraima; Erechim (2.500t), Rio Grande do Sul.