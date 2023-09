Santander Brasil concede R$ 90 milhões à Be8 vinculados a metas ESG

São Paulo, 14 - O Santander Brasil concedeu um novo financiamento de R$ 90 milhões vinculado a compromissos ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês) à Be8, considerada líder nacional em produção de biodiesel. Esta é a terceira operação desta natureza efetivada entre o Banco e a empresa desde julho do ano passado. As anteriores somaram R$ 100 milhões em recursos, que estão sendo investidos no aperfeiçoamento das operações da empresa, informou a companhia, com sede em Passo Fundo (RS).

A contrapartida acordada para esta nova transação foi a utilização de, ao menos, 20 mil toneladas de volume de óleo de cozinha usado (UCO, na sigla em inglês) para a produção de biodiesel em 2023, o que representa uma elevação de 48% em relação ao volume de 2022.

A utilização do UCO na produção do biodiesel proporciona dois benefícios ambientais simultâneos: além de reutilizar material que frequentemente é descartado de maneira incorreta, as emissões de gases efeito estufa do biodiesel produzido com UCO podem ser até 40% inferiores daquele produzido com óleo de soja virgem e até 80% menores que as do diesel convencional, de acordo com análise interna da Be8.