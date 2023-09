Área de plantio na safra 2023/24 pode registrar queda após 13 anos de aumento, diz Datagro

A área estimada de 79,69 milhões de hectares, representaria uma diminuição de 0,2% sobre os 79,85 milhões de hectares em 2023. Já a estimativa preliminar da produção total de grãos para 2023/24 é de 329,47 milhões de toneladas, em comparação com o recorde de 330,68 milhões de t em 2022/2023 (dados revisados). "Esse volume aconteceria em linha com a expectativa de diminuição da área a ser semeada, pela expectativa inicial de produtividade média ainda dentro da normalidade, contando com comportamento climático regular, e pelo positivo nível de utilização de insumos", comentou França Junior.

Depois do fator mais importante, a definição da área a ser semeada, o que mais pesa nessa expectativa inicial de produção é o nível tecnológico a ser utilizado nas lavouras, cuja tendência se mostra outra vez positiva para a produtividade.

Terceiro grande fator para a definição da safra, o comportamento do clima, é sempre o mais delicado. Em virtude da atuação do El Niño, o sentimento é melhor do que nos últimos três anos, já que o fenômeno normalmente traz chuvas acima da média no Centro-Sul e precipitações dentro da normalidade na região Central. Porém, há certo grau de incerteza em virtude de provável diminuição das chuvas no centro-norte. Estatisticamente, anos de El Niño são normalmente associados a safras cheias no Brasil.

Milho de inverno