MT inicia plantio de soja 2023/24; colheita de algodão 2022/23 foi encerrada

Brasília, 15/09 - O plantio da soja safra 2023/24 começou nesta semana em Mato Grosso, onde chega a 0,45% da área estimada, informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim semanal. Neste ciclo, excepcionalmente, a semeadura da oleaginosa no Estado foi antecipada em 15 dias pelo Ministério da Agricultura e está autorizada desde o dia 1º de setembro. Portanto, a implantação da oleaginosa está 0,45 ponto porcentual antecipada na comparação anual e à frente da média dos últimos cinco anos, de 0,06%.

A região mais adiantada é o sudeste mato-grossense, com 0,93% das lavouras cultivadas, enquanto no norte do Estado o plantio atingiu 0,05%.

O Imea informou também que a colheita da safra 2022/23 de algodão foi encerrada no Estado, à frente da média de cinco anos (99,89%) e em linha com a temporada passada.