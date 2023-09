Pernambuco: 2 PMs são assassinados e família de suspeito é morta em menos de 24 horas

Em pronunciamento feito na tarde desta sexta-feira, a governadora lamentou a sequência de crimes. "A polícia está investigando cada uma delas como são: crimes bárbaros que aconteceram no nosso estado. Eu quero me solidarizar com os familiares e amigos dos policiais Rodolfo e Eduardo", disse. "Na mesma noite foram assassinados os três irmãos do autor dos homicídios", continuou.

Após citar os outros crimes, ela disse que "a polícia já investiga as circunstâncias em que cada uma dessas mortes se deu. O Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil foi destacado para poder conduzir essas investigações, e nós, o governo de Pernambuco, estamos atentos e tomando todas as providências necessárias para garantir a paz social no nosso Estado, fortalecendo também as nossas equipes policiais", concluiu Raquel.