Manifestantes exigem fim dos combustíveis fósseis às vésperas da Semana do Clima em NY

Com o apelo de que o futuro e suas vidas dependem do fim dos combustíveis fósseis, dezenas de milhares de manifestantes pediram ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que pare de aprovar novos projetos de petróleo e gás, descontinue os atuais e declare emergência climática com poderes executivos ampliados.

"Detemos o poder do povo, o poder que você precisa para vencer esta eleição", disse Emma Buretta, de 17 anos, de Brooklyn, e do grupo de protesto juvenil Fridays for Future. "Se você quiser vencer em 2024, se não quiser que o sangue da minha geração esteja em suas mãos, acabe com os combustíveis fósseis."

Segundo os organizadores, cerca de 75 mil pessoas participaram dos protestos. A Marcha pelo Fim dos Combustíveis Fósseis contou com a presença de políticos como a deputada Alexandria Ocasio-Cortez e os atores Susan Sarandon, Ethan Hawke, Edward Norton, Kyra Sedgewick e Kevin Bacon. Mas a verdadeira ação na Broadway foi onde os manifestantes lotaram a rua, com mensagens por um futuro melhor, mas não tão quente.

A marcha serviu como o tiro de abertura para a Semana do Clima de Nova York, na qual líderes mundiais dos setores de negócios, política e artes se reúnem para tentar salvar o planeta, destacado por uma nova cúpula especial das Nações Unidas na quarta-feira.

Muitos dos líderes dos países que causam a maior poluição por carbono, por outro lado, não participarão da reunião das Nações Unidas ou ouvirão o apelo dos manifestantes.

Eles não falarão na cúpula organizada pelo Secretário-Geral da ONU, António Guterres, de uma maneira que só países que prometem novas ações concretas são convidados a falar. Fonte: Associated Press