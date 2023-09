Agricultores da Bulgária protestam contra retomada da importação de grãos da Ucrânia

A UE disse que "as distorções de mercado" criadas pelos grãos ucranianos desapareceram. Mas agricultores dos cinco países membros reclamam que o excesso de produtos da Ucrânia gera prejuízos. Os ministros da Agricultura da UE se reuniram hoje e pediram unidade. "Entendo que existam desafios nos países vizinhos, mas precisamos enfrentar esses desafios de uma forma que respeite as regras do mercado interno e também do comércio internacional", disse a ministra da Finlândia, Sari Essayah. Fonte: Associated Press