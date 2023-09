Atvos encerra com êxito processo de recuperação judicial

O aditamento homologado prevê, ainda, o pagamento integral do saldo dos credores não financeiros ainda existente nos próximos 30 dias, de modo que serão pagos 99,99% de todos os credores não financeiros, o que equivale a 97% da dívida com essa classe desde o início do procedimento.

Em linha com o Plano de Recuperação Judicial, a companhia receberá aporte de R$ 500 milhões por parte do Mubadala Capital, reduzindo significativamente a sua alavancagem, que passará a ser de 1,4 vezes (dívida líquida sobre Ebtida), sobre a base do resultado dos últimos 12 meses encerrados em julho 2023 e considerando o aporte a ser realizado, com perspectiva de queda.

O diretor executivo do Mubadala Capital no Brasil, Sergio Carneiro, disse na nota que "a recuperação da Atvos - uma das maiores e mais complexas já enfrentadas no País - nos demandou negociações com alto nível de complexidade, destacando nosso modo de trabalhar em parceria com a companhia, credores e demais partes afetadas para buscar sempre a melhor solução.

Para a Mubadala Capital, o resultado da conclusão desse processo reforça ainda mais o compromisso que temos no impacto social nas comunidades onde atuamos. A manutenção dos 10 mil empregos da Atvos, sem dúvida, fortalece não só o agronegócio e a economia em diversas regiões, mas o desenvolvimento socioeconômico dos munícipios onde está presente".

"O encerramento do processo de recuperação judicial é um grande marco para a história da Atvos e do Brasil, já que somos um dos mais importantes players na produção de biocombustíveis e com grande relevância na transição da matriz energética", afirma Bruno Serapião, CEO da Atvos.

A Atvos terá executado investimentos de R$ 1,6 bilhão em suas operações até o fim da safra atual, principalmente nas áreas agrícolas e industriais de suas unidades distribuídas nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de aumentar os aportes em inovação e em novas tecnologias.