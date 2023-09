China: importação de milho cai 33% em agosto; de trigo aumenta 58,5%

A China importou 1,2 milhão de toneladas de milho em agosto, de acordo com dados publicados nesta segunda-feira, 18, pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). O volume representa queda de 33,3% ante igual mês do ano passado. No acumulado do ano, os embarques do cereal totalizaram 14,91 milhões de toneladas, recuo de 11,93% na comparação anual.

As importações chinesas de trigo alcançaram 840 mil toneladas no mês passado, volume 58,5% superior ao registrado em igual mês de 2022. Nos primeiros oito meses deste ano, as importações somaram 9,56 milhões de toneladas, aumento de 53% ante igual período do ano passado.

As importações chinesas de soja somaram 9,36 milhões de toneladas no oitavo mês do ano, avanço de 30,5% ante igual período do ano anterior. De janeiro a agosto, as importações somaram 71,63 milhões de toneladas, 16,79% a mais do que o registrado no ano passado.