Frimesa toma crédito de R$ 22,4 milhões com BRDE para unidade de Assis Chateaubriand

São Paulo, 19 - A Frimesa Cooperativa Central contratou R$ 22,4 milhões em crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para a aquisição de um túnel de congelamento destinado ao abatedouro de suínos da planta de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. O contrato foi assinado na última sexta-feira na sede da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), em Curitiba (PR).

A unidade de Assis Chateaubriand foi inaugurada em dezembro de 2022 e começou a operar no fim de março deste ano. A previsão é que a planta opere até 2032 com capacidade máxima, de 15 mil suínos por dia.

"Esse contrato é muito importante para a cooperativa. Como os abates foram antecipados para chegar ao final do ano com a primeira etapa concluída, nós precisamos acelerar", disse o presidente da Frimesa, Elias Zydek, em comunicado divulgado pelo BRDE.