Superávit no agro paulista soma US$ 14,4 bilhões no ano até agosto, diz IEA

São Paulo, 19 - O agronegócio paulista acumula no período de janeiro a agosto superávit de US$ 14,4 bilhões, 6,9% acima do resultado obtido em igual período de 2022, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. As exportações do setor cresceram 5,6%, para US$ 17,84 bilhões, e as importações, 0,6%, a US$ 3,44 bilhões. "No total do Estado (somando todos os setores da economia), as exportações de produtos agrícolas de São Paulo são 39,1%, enquanto a participação das importações é de 7,1%", disse a Secretaria, em nota.

As exportações do agro de São Paulo no período representaram 15,8% do agronegócio brasileiro, alta de 0,2 ponto porcentual ante ao mesmo período de 2022. Já as importações cresceram 0,5 p.p., passando de 30,3% para 30,8%, informou a pasta.

No período de oito meses, a receita com as exportações dos principais grupos de produtos da pauta cresceu, caso do complexo sucroalcooleiro (+25,9%), de sucos (+16,4%) e florestais (+1,0%). Já em outros houve retração, caso das carnes (-25,8%), café (-10,0%) e complexo soja (-3,6%). "Essas variações nas receitas do comércio exterior são derivadas da composição das oscilações tanto de preços como de volumes exportados", explicou a secretaria.