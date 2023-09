Conab abre chamada pública para compra de 1,8 mil toneladas de leite em pó no RS

Brasília, 20 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu chamada pública para compra de 1,8 mil toneladas de leite em pó no Rio Grande do Sul, conforme publicação da Superintendência Regional da Conab no Estado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 20. O produto, oriundo da agricultura familiar, deve ser adquirido em embalagens de 1kg pela modalidade compra institucional e doação simultânea.

Os participantes deverão apresentar documentos junto à empresa pública até 10 de outubro.

A doação do produto será para suplementação alimentar em ação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).