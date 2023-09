Conab abre chamadas públicas para compra de 300 t de leite em pó no PR e em SC

Em Santa Catarina, a Conab vai comprar 180 mil toneladas a serem entregues em São José e 20 mil toneladas com entrega em Herval d'Oeste. Ambas aquisições serão feitas a R$ 33,05 por quilo e as intenções de venda devem ser protocoladas até 10 de outubro.

Na quarta-feira, a companhia já havia publicado edital para compra pública de 1,8 mil toneladas de leite em pó no Rio Grande do Sul por meio da Superintendência Regional da Conab no Estado. O produto será adquirido a R$ 31,48 por quilo com entrega em Canoas.

As compras fazem parte do pacote emergencial de R$ 200 milhões que serão destinados à aquisição pública do produto, anunciado pelo governo federal em socorro as produtores de leite prejudicados pelos baixos preços da bebida. Segundo o presidente da empresa, Edegar Pretto, no total a companhia vai adquirir 7,4 mil toneladas de leite em pó. A operação será executada pela Conab por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).