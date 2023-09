Cracolândia: usuário é baleado após tentar roubar arma e celular de seguranças

Um dependente químico frequentador da Cracolândia, no centro de São Paulo, foi baleado no fim da tarde de quarta-feira, 20, após tentar roubar o celular e a arma de seguranças privados que estavam em um carro na região, segundo a Polícia Militar. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, também no centro.

A Polícia Militar afirmou que o homem, que não teve a idade revelada, tentou roubar um celular que estava no painel de um veículo de uma equipe de uma escolta particular armada. Aparentemente, ele não sabia que se tratava de um carro de segurança privada.

Ainda segundo a ocorrência, ao perceber que os ocupantes do carro estavam armados, o homem também teria tentado pegar a arma de fogo de um dos seguranças particulares, que se defendeu da tentativa de roubo e disparou, segundo a PM.

O caso teria ocorrido próximo ao cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões, ponto que tem sido frequentemente ocupado nos últimos meses pelo "fluxo" (nome dado à aglomeração de usuários de droga em cenas de uso).

Baleado, o homem foi levado para a Santa Casa de São Paulo. A Polícia Militar não especificou onde ele foi atingido e qual é seu estado de saúde. O caso foi registrado no 77º DP (Distrito Policial) e encaminhado ao 3º DP, que agora apura a ocorrência.