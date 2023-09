EUA vendem 12,7 mil t de farelo de soja da safra 2022/23 na semana, diz USDA

São Paulo, 21 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 12,7 mil toneladas de farelo de soja da safra 2022/23 na semana encerrada em 14 de setembro, informou nesta quinta-feira, 21, o Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa queda expressiva ante a semana anterior e de 78% em comparação com a média as quatro semanas anteriores.

Os principais compradores foram Guatemala (13,5 mil t), Filipinas (6,8 mil t), Canadá (6,6 mil t), Japão (3,4 mil t) e Omã (3 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por El Salvador (13,1 mil t), Honduras (6,3 mil t), destinos não revelados (3 mil t), Bélgica (2,5 mil t) e Equador (100 t).

Para 2023/24, foram vendidas 439,1 mil toneladas para Filipinas (277,3 mil t), México (54,7 mil t), República Dominicana (28 mil t), Canadá (25,5 mil t) e Honduras (23,1 mil t), que compensaram cancelamentos feitos por destinos não revelados (105 mil t).