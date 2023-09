IGC mantém inalterada estimativa para safra global 2023/24 de grãos em 2,294 bilhões de t

Já na projeção de estoques da soja em 2023/24 houve recuo, passando de 64 milhões de toneladas para 62 milhões de toneladas. O volume do estoque final de soja de 2022/23 se manteve em 54 milhões de toneladas.

Quanto ao milho, o Conselho aumentou a estimativa de produção para 1,222 bilhão de toneladas em 2023/24, ante 1,221 bilhão de toneladas previsto no mês anterior. O volume é maior que o resultado de 1,162 bilhão de toneladas projetado para 2022/23. A previsão para consumo subiu ante o projetado em agosto, de 1,207 bilhão de toneladas para 1,208 bilhão de toneladas, enquanto para 2022/23 ficou em 1,174 bilhão de toneladas. Os estoques subiram de 288 milhões de toneladas para 289 milhões de toneladas em 2023/24.

Em relação ao trigo, na temporada 2023/24, o IGC reduziu ligeiramente a projeção de produção, de 784 milhões de toneladas para 783 milhões de toneladas. O volume é menor do que os 805 milhões de toneladas previstos para 2022/23. A estimativa de consumo do cereal caiu de 805 milhões de toneladas para 803 milhões de toneladas em 2023/24, enquanto em 2022/23 ficou em 795 milhões de toneladas. Já a perspectiva para os estoques do cereal em 2023/24 cresceu em 2 milhão de toneladas, para 263 milhões de toneladas, enquanto para 2022/23 ficou em 283 milhões de toneladas, pequeno aumento ante a previsão anterior de 282 milhões de toneladas.

Para a safra 2022/23, o IGC aumentou a sua previsão de produção global de grãos de 2,263 bilhões de toneladas para 2,266 bilhões de toneladas. Em relação ao consumo mundial de grãos, a previsão avançou de 2,266 bilhões de toneladas para 2,268 bilhões de toneladas. A previsão de estoques finais subiu, de 597 milhões de toneladas para 599 milhões de toneladas.