Instituto de Psiquiatra da USP abre as portas para falar sobre saúde mental com a população

O Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) abre as portas à população na sexta-feira, 22, para falar sobre saúde mental. Serão 160 palestras e outras atividades gratuitas das 8h30 às 17h. Essa é a nona edição do evento IPq Portas Abertas.

"Daremos informações precisas sobre o que existe de mais atual, avançado e eficaz no estudo e no tratamento dos transtornos neuropsiquiátricos", promete a organização. Mais de 200 psiquiatras, psicólogos e outros profissionais conversarão com o público.

Uma grande gama de assuntos serão tratados durante o dia, do efeito dos antidepressivos no corpo até práticas integrativas em saúde mental.

A programação completa pode ser conferida no site do IPq, neste link . As palestras tem um número máximo de participantes. As inscrições podem ser feitas também no site da instituição ou pelo e-mail: eventos.ipq@hc.fm.usp.br.

Não serão oferecidos ou realizados atendimentos/consultas ambulatoriais. Interessados em tratamento devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).