Lucro da Fonterra aumenta 170% no ano fiscal 2023, para US$ 936 milhões

As Operações do Grupo tiveram lucro depois de impostos de 572 milhões de dólares neozelandeses no ano fiscal 2023, aumento de 532 milhões de dólares neozelandeses ante o ano fiscal anterior. No segmento Mercados Globais, o lucro depois de impostos foi de 385 milhões de dólares neozelandeses, aumento de 25%. Na Grande China, o lucro aumentou 4%, para 284 milhões de dólares neozelandeses.

O preço final ao produtor na temporada 2022/23, encerrada em 31 de maio, ficou em 8,22 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite. Segundo a Fonterra, o preço ao produtor foi afetado pela demanda reduzida por leite em pó integral em importantes regiões. O dividendo pago pela Fonterra no ano fiscal será de 50 centavos de dólar neozelandês por ação. Com isso, o pagamento total aos cooperados ficará em 9,22 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite.

Para a temporada 2023/24, a Fonterra estima que o preço ao produtor ficará entre 6,00 e 7,50 dólares neozelandeses por quilo de sólidos de leite.

O CEO da companhia, Miles Hurrell, disse que produtores continuarão sendo pressionados ao longo do ano por custos mais altos de insumos e preços ao produtor reduzidos. "Continuaremos fazendo todo o possível para dar suporte aos produtores nesse período desafiador", disse o executivo.