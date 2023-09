Mais de 70% dos produtores já observam efeitos do aquecimento global nas fazendas do mundo

"Ao olhar para a pesquisa, nos demos conta de que precisaremos desenvolver mais variedades resilientes (a eventos climáticos). Se pensarmos na nossa atuação nos últimos 20 anos, nosso foco foi ajudar os produtores a produzirem mais, porque havia uma grande necessidade; mas olhando para a frente, temos de pensar em como produzir mais e ao mesmo tempo aumentar a resiliências das culturas", disse Santos, respondendo ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) durante a coletiva de imprensa. "Ao observar os eventos climáticos deste ano e que ainda estamos vendo em alguns países, vemos que é muito difícil prever os impactos. Podemos tentar minimizar alguns, mas os produtores terão de lidar no futuro com esses eventos; poderão minimizar seus efeitos, mas não evitá-los", continuou.

A pesquisa buscou captar também qual é o sentimento dos produtores em relação ao futuro: 71% deles se disseram otimistas em relação ao futuro da atividade agrícola, sendo que 37% se declararam muito otimistas e 34%, "um tanto" otimistas. Além disso, 88% afirmaram que se consideram essenciais para garantir a segurança alimentar mas não recebem o reconhecimento devido. Entre os 800 entrevistados, 46% disseram que desejam transferir a fazenda para a próxima geração da família, 24% já têm planos concretos para isso e 19% ainda não pensaram no assunto.

Desafios econômicos ainda falam mais alto

Apesar do foco na percepção dos produtores sobre as mudanças climáticas, a Farmer Voice identificou que os desafios econômicos são a maior prioridade dos produtores nos próximos três anos. Mais da metade (55%) deles apontou os custos de fertilizantes entre os três principais desafios do setor, seguidos pelos custos de energia (47%), volatilidade de preços e renda (37%) e o custo com a proteção de culturas (36%). A importância dos custos dos fertilizantes é mais evidente no Quênia, na Índia e na Ucrânia, conforme a pesquisa. A volatilidade climática ou eventos extremos aparece depois destes fatores, apontada por 35% dos entrevistados. Na Ucrânia, 70% dos participantes indicaram os custos com fertilizantes como um dos três principais desafios, mostrando as consequências da guerra para a agricultura do país.

O Farmer Voice foi conduzido de forma independente pela Kekst CNC e os produtores foram selecionados aleatoriamente em cada mercado.

Segundo a Bayer, os entrevistados não foram informados que a pesquisa estava sendo realizada em nome da empresa até que fosse concluída.