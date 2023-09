País tinha 1,6 bilhão de galináceos em 2022, alta de 3,8% ante 2021, mostra IBGE

"A maior demanda externa por carne de frango, devido aos casos de influenza aviária em alguns dos principais produtores e aos efeitos da guerra na Ucrânia, impulsionaram os abates e levaram a um recorde nas exportações brasileiras da proteína, segundo dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia). Foram registrados aumentos de 3,9% em volume de carne de frango in natura e de 26,9% em faturamento, este último principalmente afetado pelos preços internacionais em alta (22,2%). Os abates também se mantiveram em níveis elevados, atrás apenas do recorde do ano anterior em número de cabeças, mas com peso de carcaça superando em 2,2% o resultado de 2021", lembrou o IBGE.

Galinhas

A criação de galinhas, aves fêmeas destinadas à produção de ovos para consumo ou incubação, somou 259,5 milhões de animais em 2022, alta de 2,4% ante 2021.

A Região Sudeste aumentou em 1,0% a criação de galinhas, para 91,2 milhões de aves, 35,1% do efetivo nacional. O estado de São Paulo concentrou 54,9 milhões de galinhas, alta de 3,1% ante o ano anterior, uma fatia de 21,2% da produção brasileira. O Paraná somava 26,6 milhões de aves, aumento de 5,1% ante 2021, uma participação de 10,3% na produção nacional.

No ranking municipal, Santa Maria de Jetibá permaneceu como principal criador de galinhas, com 13,0 milhões de aves, seguido por Bastos, em São Paulo, com 11,0 milhões, e Primavera do Leste, no Mato Grosso, com 4,3 milhões.

Ovos