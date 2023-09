Piscicultura alcançou 617,3 mil t em 2022, crescimento de 6,0% ante 2021, mostra IBGE

Entre os 3.409 municípios com alguma produção de peixe, Nova Aurora (Paraná) liderou o ranking, com 24,4 mil toneladas, 4,0% do total nacional. O segundo lugar foi de Palotina (Paraná), seguido por Jatobá (Pernambuco), Ariquemes (Rondônia) e Morada Nova de Minas (Minas Gerais).

A tilápia ainda é a principal espécie produzida, com 408,4 mil toneladas, ou 66,1% do total de peixes, e valor de produção de R$ 3,5 bilhões. O Paraná é o maior estado produtor (39,6% do total nacional), seguido por São Paulo (12,9%) e Minas Gerais (8,7%).

O tambaqui, a segunda espécie mais produzida em 2022, totalizou 17,8% da produção nacional de peixes, e o tambacu e tambatinga, 7,3%.

Camarão

Em 2022, o País criou 113,3 mil toneladas de camarão em cativeiro, um volume 5,9% maior que o do ano anterior. O valor de produção cresceu 4,2%, alcançando R$ 2,2 bilhões.

A carcinicultura é quase toda concentrada na Região Nordeste, que respondeu por 99,6% do total nacional, após um aumento de 5,9% na produção ante 2021.