Produção nacional de mel sobe 9,5% em 2022, para um recorde de 61 mil t, diz IBGE

Rio, 21 - A produção brasileira de mel permaneceu em expansão em 2022, com aumento de 9,5% ante 2021, para um recorde de 61,0 mil toneladas. Os dados são da pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O avanço foi puxado pela Região Nordeste, com alta de 16,5% na produção local, para 23,6 mil toneladas, somando 38,7% do total produzido no País. O Nordeste vinha aumentando a produção de mel desde 2017, ultrapassando no ano passado a região Sul, que desceu à segunda colocação no ranking de maior produção, responsável por uma fatia de 36,8% do total nacional, após uma alta de 0,9% ante o desempenho de 2021, para 22,4 mil toneladas.

O valor de produção nacional de mel totalizou R$ 957,8 milhões em 2022, aumento de 12,5% em relação a 2021. Além do crescimento na produção, houve elevação de 2,7% no preço médio do produto.