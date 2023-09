Rebanho bovino alcançou 234,4 milhões de animais em 2022, mostra IBGE

"As exportações de carne bovina in natura apresentaram aumento de 27,6% em volume e de 48,2% em faturamento em relação ao ano de 2021, melhor resultado da série histórica apresentado pela Secretaria de Comércio Exterior - Secex, do Ministério da Economia, tendo como principal destino a China.

O ano de 2021 foi marcado por embargos chineses à carne bovina brasileira. Em 2022, com a interrupção de tais embargos, o ritmo de exportação da carne bovina in natura nacional retomou as forças", relatou o instituto.

O Centro-Oeste concentrava 77,2 milhões de cabeças, após uma alta de 2,3% no número de animais ante 2021, o equivalente a 32,9% do rebanho nacional. O Norte teve o maior aumento no rebanho no ano, 8,8%, chegando a 60,6 milhões de animais, uma fatia correspondente a 25,9% do total nacional. No Sudeste, o rebanho subiu 1,4% em 2022, para 39,0 milhões de animais, 16,6% de participação no total nacional; no Nordeste, alta de 6,0% ante 2021, para 33,2 milhões de animais, uma fatia de 14,2% do rebanho brasileiro; e o Sul, aumento de 2,8% no número de animais, com 24,3 milhões de bovinos, 10,4% do rebanho nacional.

No ranking estadual, Mato Grosso liderou a criação de bovinos, com 14,6% do efetivo nacional, 34,2 milhões de animais. O Pará subiu à segunda colocação em 2022, com 24,7 milhões de animais, 10,6% do rebanho nacional, seguido por Goiás, com 24,4 milhões de bovinos, uma participação de 10,4%.

O município de São Félix do Xingu, no Pará, manteve a liderança do ranking municipal de efetivo de bovinos, com 2,5 milhões de cabeças, o equivalente a 10,2% do efetivo paraense, 4,2% da Região Norte e 1,1% do total brasileiro. O segundo lugar foi de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com 2,0 milhão de animais, 10,8% do efetivo estadual, seguido por Porto Velho, em Rondônia, com 1,7 milhão de bovinos, 9,5% do rebanho rondoniense.

Leite