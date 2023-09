Rebanho suíno alcança recorde de 44,4 milhões de animais em 2022, diz IBGE

Rio, 21 - O rebanho suíno brasileiro totalizou um recorde de 44,4 milhões de animais em 2022, uma alta de 4,3% ante 2021. O número de matrizes de suínos alcançou um ápice de 5,0 milhões, 30,8 mil a mais que no ano anterior. Os dados são da pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Apesar das dificuldades encontradas pelo setor, principalmente com os custos de produção elevados, o crescimento no número de matrizes e de suínos, bem como no abate de suínos (recorde em 2022), continuou sendo impulsionado pelas exportações de carne suína, que atingiram o segundo melhor resultado da série em 2022. A China segue como principal destino, porém com menor participação no volume total exportado, segundo dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia). O consumo interno também seguiu em crescimento (7,8%), chegando a 18 quilos per capita", informou o IBGE.

A região Sul concentra 23,0 milhões de animais, 51,9% do rebanho existente no País. Santa Catarina manteve a liderança no ranking estadual, com 9,8 milhões de cabeças, crescimento de 16,7% ante 2021, para uma fatia de 22,1% do total nacional, seguido por Paraná (7,0 milhões de suínos, uma fatia de 15,8% do rebanho brasileiro) e Rio Grande do Sul (6,2 milhões de animais, 13,9% do total nacional).