Travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela demora até 3 horas; entenda motivos da demora

Moradores e turistas estão levando até três horas para fazer de carro a travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 21. Para o percurso inverso, a espera é de 1 hora e meia, segundo relatos.

Com 40 praias e 130 quilômetros de costa, Ilhabela é um dos destinos turísticos mais procurados do Estado. Moradores reclamam do transtorno da longa espera. O governo estadual, responsável pela travessia, alegou alta antecipada na demanda devido ao calor.

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do governo estadual emitiu um alerta para o maior tempo de espera e informou que a travessia São Sebastião-Ilhabela está operando com 49% da sua capacidade por hora. "O motivo é a combinação de fatores, como o aumento na demanda de caminhões - antecipando a procura turística pela região no fim de semana de calor - e a necessidade de manutenção corretiva pontual em duas embarcações da frota", disse.

Conforme a secretaria, apenas quatro embarcações estão em operação. "A média de espera é de 150 minutos em São Sebastião (sentido Ilhabela) e 90 minutos em Ilhabela (retorno para o continente)", disse.

Usuários disseram, no entanto, que o tempo é maior e postaram fotos de uma balsa parada no cais para manutenção e fila de carros aguardando embarque.

A pasta informou que, para não pressionar mais o prazo de transbordo de veículos menores, deslocou uma balsa adicional para a rota, que será usada apenas para carros. "Em paralelo, ajustes operacionais já são realizados, além da priorização na manutenção das duas embarcações de maior capacidade. Em uma delas, o serviço foi concluído e a embarcação retornou à operação no início da tarde", disse, em nota. A Semil não deu prazo para a normalização na travessia.

A secretaria lembrou que a navegação por travessia exige obediência às condições estabelecidas pela Marinha no que diz respeito ao limite de segurança operacional para ventos no canal e ocorrência das marés, de acordo com as características de cada embarcação. Acima desse limite, a navegação é automaticamente suspensa. Na tarde desta quinta, as condições meteorológicas eram boas em Ilhabela, segundo os moradores.

Em nota, a prefeitura de São Sebastião lamentou os transtornos aos usuários das balsas. "Reforçamos que o prefeito Felipe Augusto (PSDB) mantém tratativas para melhorar o serviço."

A prefeitura de Ilhabela informou que realiza cobranças constantes sobre a travessia ao Departamento Hidroviário. Segundo o município, o governo estadual iniciou o processo de recuperação das embarcações, duas já foram recuperadas e mais duas estão em um estaleiro em Santa Catarina para recuperação, com previsão de volta em dezembro. "Outra situações interferem na travessia, como ventos fortes e marés baixas", disse.