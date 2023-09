Emater: plantio do milho verão avança para 50% da área no RS

São Paulo, 22/09 - O plantio de milho verão da safra 2023/24 no Rio Grande do Sul atinge 50% da área prevista no Estado, avanço de 6 pontos porcentuais em relação à semana passada, diz a Emater-RS, em seu Informativo Conjuntural divulgado hoje. Os trabalhos estão adiantados em relação a igual período da safra 2022/23, quando 45% haviam sido semeados. A média dos últimos cinco anos para este período é de 44%.

Em algumas localidades, porém, a Emater-RS informa que o excesso de chuvas impede o avanço dos trabalhos, como na região administrativa de Bagé, que, pela terceira semana consecutiva, não conseguiu concluir a semeadura do milho verão. As aplicações de defensivos também estão prejudicadas.

Em relação ao trigo, cujas lavouras estão quase em fase de colheita no Rio Grande do Sul, a Emater-RS diz que a cultura "continua a se desenvolver bem, porém já perde potencial produtivo em algumas regiões", por causa do excesso de chuvas na primeira quinzena do mês. "As plantas apresentam menor porte em comparação a anos anteriores", diz a instituição. "Além disso, os sintomas de danos causados por geadas, chuvas excessivas e doenças têm se agravado em plantas no estágio de enchimento de grãos."