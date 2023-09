Moagem da safra 2023/24 de cana no Norte/Nordeste cresce 9% em agosto, para 8,74 milhões de t

São Paulo, 22 - O processamento da safra de cana-de-açúcar 2023/24 no Norte e no Nordeste do País atingiu 8,74 milhões de toneladas até a segunda quinzena de agosto, o que corresponde a um aumento 9,1% em comparação com os 8 milhões de toneladas moídos em igual período do ciclo anterior 2022/2023. Os dados são da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio), que estima que cerca de 14% da safra recém-iniciada no mês passado já foi colhida.

O presidente-executivo da NovaBio, Renato Cunha, disse em comunicado que a safra mostra-se "descontinuada em setembro, pois o período encontra-se muito úmido", com chuvas intensas nos últimos 30 dias. "Registrou-se, por mês, mais de 200 milímetros de precipitação em algumas regiões do Norte e Nordeste", destacou.

O executivo, também presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do Estado de Pernambuco (Sindaçucar/PE), acrescentou que, por enquanto, os números verificados na moagem em andamento ainda são tímidos e sem escala para indicar estabilidade na produção.