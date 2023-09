Na Av. Santo Amaro, Prefeitura prorroga prazo das obras; veja nova data de entrega

Além de atrasarem em relação ao cronograma inicial, as obras de revitalização da Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, vão ficar mais caras. A Prefeitura da capital assinou despacho nesta semana prorrogando em 12 meses o contrato das obras. A entrega vai ficar agora para 30 de setembro de 2024. O custo adicional será de R$ 3,3 milhões, elevando o valor total para R$ 77,5 milhões.

De acordo com a prefeitura, a prorrogação do prazo de execução por 12 meses, a partir do próximo dia 1º, foi necessária porque o contrato original estava próximo de expirar. A SPObras esclareceu que a previsão de conclusão das obras no trecho entre a Av. Juscelino Kubitscheck e a Rua Afonso Braz permanece inalterada para o fim de abril de 2024.

Já o valor adicional, segundo nota do Município, corresponde à contratação de um plano de desvio de tráfego e ao reforço das equipes de apoio ao trânsito, com o objetivo de minimizar os impactos das obras.

Originalmente, o Consórcio Souza Compec/Coplan havia sido contratado, em 2016, por R$ 58,6 milhões, com prazo de 24 meses. As obras, no entanto, só começaram em julho de 2022, já com um novo valor. O adiamento aconteceu por causa de desapropriações, estudos técnicos e novas análises urbanísticas, além da definição de recursos.

O trecho em recuperação é de 2,7 km e vai da Av. Presidente Juscelino Kubitscheck até a Av. Dos Bandeirantes, cruzando a Av. Helio Pelegrino. A prefeitura afirma que as obras vão tornar a avenida mais moderna e segura para a população. A via ganhará calçadas mais amplas, percursos acessíveis, enterramento de cabos, reforma do corredor de paradas de ônibus, nova iluminação em LED, além de melhorias no sistema de coleta de água e esgoto.

Em agosto deste ano, o Tribunal de Contas do Município (TCM) alertou a prefeitura para o atraso no cronograma de obras. Com 50% do prazo de contrato decorrido, apenas 21% das obras estavam concluídas, segundo o tribunal. Representantes do município chegaram a se reunir com os conselheiros para tratar do assunto.

A Av. Santo Amaro é considerada uma via importante para a mobilidade na zona sul de São Paulo. As obras afetam uma região de comércio, supermercados, hospitais e bancos. Desde o último dia 2, um dos sentidos da avenida está totalmente interditado para o trânsito. O tráfego nos dois sentidos ocupa a pista não interditada gerando demora e filas de carros e ônibus, o que tem causado reclamações dos motoristas e usuários.