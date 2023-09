Representante comercial dos EUA defende reformas na OMC para a resolução de desafios globais

São Paulo, 22 - A representante comercial dos Estados Unidos, Katherine Tai, defende a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) para torná-la um fórum mais efetivo de resolução dos desafios globais, segundo trecho do discurso que a norte-americana fará no período da tarde, divulgado mais cedo.

Tai argumenta que a instituição precisa se adaptar em uma era marcada por rápidas mudanças tecnológicas, crescentes casos de eventos climáticos extremos, fragilidade das cadeias produtivas, aprofundamento de tensões geopolíticas e piora na segurança alimentar global.

Entre as áreas prioritárias, Tai afirma que a OMC deve focar em apoiar os membros nas ações climáticas, além de ampliar a atenção para os trabalhadores. "À medida que a economia global continua a evoluir, precisaremos continuar trabalhando - para alcançar uma maior justiça no sistema e para proporcionar resultados aos trabalhadores e às comunidades em todo o mundo", diz.