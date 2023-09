Bolsonarista réu no 8/1 volta a ser preso após xingar ministros do STF

Embora estivesse proibido de usar redes sociais, Marcos Moreira publicou um vídeo no TikTok com novos ataques aos ministros do STF. Ele chamou os magistrados de 'bandidos, criminosos, canalhas e corruptos'.

"Não estou com medo. Para mim é indiferente estar aqui ou lá dentro (da prisão). Mas eu jamais vou me curvar a vocês bandidos que têm o poder da caneta na mão, porém são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Quer me prender, pode prender. Manda o PCC, que vocês apoiam", afirma na gravação.

O empresário estava na lista de réus que poderiam fechar acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Quem optar pelo acordo precisará cumprir algumas cláusulas, como pagamento de multa e a participação em um curso sobre a democracia, e em troca a ação criminal sobre o 8 de janeiro será encerrada. Com os novos ataques, o acordo com o empresário pode ser comprometido.