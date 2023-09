Nuvem 'engole' cidade gaúcha e dia vira 'noite'; veja vídeo

Uma tempestade atingiu Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado, 23, primeiro dia da primavera, e "escureceu" no município em plena manhã - a iluminação pública precisou ser acesa.

Um vídeo compartilhado em rede social pela empresa de meteorologia Metsul mostra uma nuvem do tipo prateleira se aproximando e "engolindo" a cidade da Serra Gaúcha.

As imagens foram gravadas em time lapse, técnica que permite a exibição de um evento em um espaço de tempo menor.