Com 34,8ºC, SP registra novo recorde de temperatura máxima no ano; veja previsão para domingo

A cidade de São Paulo registrou neste sábado, 23, novo recorde de temperatura máxima em 2023. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 34,8ºC às 16h, que superou os 34,7ºC registrados na última sexta-feira, 22, na capital paulista.

Esta é a quarta quebra de recordes de calor em apenas dez dias na cidade. No dia 13, a temperatura atingiu 33,3ºC e superou a mais alta até então no ano, de 32,5°C, em 16 de janeiro. No último domingo, 17, os termômetros registraram 33,9ºC, mas perdeu o posto cinco dias depois, quando, em 22, a temperatura máxima chegou a 34,7ºC.

Este sábado, no dia que marca o início da Primavera (se encerra em 22 de dezembro), o novo recorde de calor foi estabelecido em São Paulo, com 34,7ºC. Segundo o Inmet, o inverno na capital paulista foi o mais quente dos últimos 63 anos.

O recorde histórico de calor em São Paulo foi de 37,8°C, registrado em 17 de outubro de 2014.

Recorde pode ser quebrado já neste domingo

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura, é que o domingo, 24, possa ser ainda mais quente.

"O domingo promete ser um dia de sol forte e muito calor. A expectativa é de um novo recorde de temperatura máxima do ano, que poderá atingir os 36°C no período da tarde. A umidade do ar estará em declínio nas horas de maior aquecimento, com valores mínimos próximos aos 23%. Não há previsão de chuva para a Capital e RMSP", afirma o CGE.

A expectativa a partir de segunda-feira, 25, em São Paulo é de um calor mais ameno, com mínima de 19ºC e máxima de 31ºC, e aumento da umidade do ar para mais de 30%.

Previsão para os próximos dias

Domingo, 24 de setembro: mínima de 20ºC e máxima de 36ºC (sem previsão de chuva).

Segunda-feira, 25 de setembro: mínima de 19ºC e máxima de 31ºC (sem previsão de chuva).

Primavera aquecida

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, os meteorologistas do órgão preveem que a estação seja marcada pelas altas temperaturas e semelhante ao verão, com dias quentes e pancadas de chuvas em alguns momentos.

"Devido ao El Niño, a primavera terá características bem típicas do verão, ou seja, teremos dias quentes que no decorrer das horas, devido à soma do calor com a umidade proveniente do oceano, criará condições para pancadas de chuva forte, seguidas por raios, vento e até mesmo queda de granizo."

Os modelos meteorológicos da Defesa Civil indicam que o início de outubro será mais seco, enquanto a segunda quinzena do mês tende a ter mais episódios de chuva, porém em forma de pancadas isoladas. Um frio mais intenso poderá ser sentido no final do mês.