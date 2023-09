Curso de democracia para réus do 8/1 foi inspirado em programa para militares

Veja as condições propostas pela PGR:

Cumprimento de 300 horas de serviços comunitários ou em entidades públicas;

Pagamento de multa calculada com base nos rendimentos de cada réu;

Participação presencial no curso sobre democracia;

Não usar redes sociais abertas até terminar de cumprir as cláusulas.

Foi o ministro Alexandre de Moraes quem autorizou a PGR a negociar os acordos com parte dos réus dos atos golpistas. Ele atendeu a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, que coordena as investigações do 8 de janeiro, deu aval para as negociações.