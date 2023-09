SP registra 36,5ºc e tem a maior temperatura da história para setembro

A alta temperatura também congestionou a descida de turistas para o litoral paulista. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, a quantidade de veículos esperada nas rodovias estava entre 120 mil e 185 mil, mas até a contagem parcial da empresa (15h deste domingo), o volume foi de pouco mais de 233 mil veículos.

Segundo o Inmet, outras capitais também registram a maior temperatura do ano neste domingo, como Curitiba (33,1ºC), Rio de Janeiro (39,9°C), Belo Horizonte (37,1°C). A previsão do órgão divulgada no sábado era de que 12 capitais registrariam temperatura acima dos 35ºC.

A expectativa a partir de segunda-feira, 25, em São Paulo é de um calor mais ameno, com mínima de 19ºC e máxima de 31ºC, e aumento da umidade do ar para mais de 30%.

O calor intenso, que tem sido sentido em outros períodos do ano, reverbera também na saúde da população. O Estado de São Paulo registrou nos sete primeiros meses do ano cinco óbitos e aumento de 102,5% nos atendimentos ambulatoriais e internações causadas pela exposição ao calor, na comparação com o mesmo período de 2022. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde na sexta-feira, 22, e não levam em consideração os meses de agosto e setembro.

De acordo com os dados da pasta, foram 312 atendimentos realizados em 2023 ante 154 no mesmo período do ano passado. Pessoas acima dos 60 anos, crianças com menos de quatro anos e pessoas com deficiência cognitiva são as mais afetadas e se enquadram no grupo de risco. Este público tem capacidade reduzida de perceber ou comunicar quando estão com sede e de regular a própria temperatura corporal.

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, os meteorologistas do órgão preveem que a estação seja marcada pelas altas temperaturas e semelhante ao verão, com dias quentes e pancadas de chuvas em alguns momentos.