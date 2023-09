Marco temporal não é 'invenção recente' e não foi criado por setor econômico, diz SRB

Brasília, 25 - A Sociedade Rural Brasileira (SRB) manifestou, em nota, "extrema preocupação" com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de derrubar o marco temporal para demarcação de áreas indígenas. "O marco temporal não é uma 'invenção recente' e tampouco foi criado por um setor econômico. Ele decorre da própria Constituição Federal de 1988, que definiu que os indígenas podem ter demarcadas em seu favor terras efetivamente ocupadas por eles quando da entrada em vigor da atual Constituição, em 5 de outubro de 1988", argumentou a entidade. "A análise dos ministros do STF modificou a jurisprudência até então consolidada", criticou.

A tese, derrubada pelo STF, prevê que populações indígenas podem reivindicar somente terras que comprovadamente ocupavam na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.

O entendimento da Suprema Corte é que a população indígena tem direito assegurado sobre as terras tradicionalmente ocupadas por elas, competindo à União demarcá-las e protegê-las. O agronegócio defende a constitucionalidade do marco temporal, com base nas 19 condicionantes do julgamento da Raposa da Serra do Sol, e a indenização prévia aos proprietários de terras demarcadas.