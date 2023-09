Ministério da Agricultura libera R$ 70 milhões para apoio à comercialização da borracha

A normativa estabeleceu o preço mínimo para compra de látex do campo em R$ 3,27/kg com 31% de teor de borracha seca e em R$ 4,30/kg para coágulo virgem a granel com 53% de teor de borracha seca.

"O objetivo da iniciativa é dar suporte à comercialização de borracha natural em conformidade com as diretrizes da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). A medida foi tomada após constatar queda nos preços do coágulo de borracha abaixo do preço mínimo estabelecido para a safra 2022/23", justificou a pasta.