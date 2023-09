Padilha diz que não adianta Lula correr para indicar sucessor de Aras na PGR

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira, 25, que não adianta o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, correr para indicar um sucessor para Augusto Aras na Procuradoria Geral da República (PGR).

O mandato de Aras no cargo termina na terça-feira, 26. O posto deve ser ocupado interinamente pela subprocuradora-geral Elizeta Maria de Paiva Ramos enquanto o presidente não indicar um novo nome e o Senado não aprovar.

"O Brasil já teve outras situações de interinidade no cargo", disse Padilha. "Ele [Lula] tem o tempo dele para definir, o presidente gosta de entrevistar as pessoas", declarou o ministro. "Além da escolha dele tem a sabatina no Senado, que pode demorar dias", disse Padilha. "Não tem por que ele [Lula] ser pressionado por uma data", declarou a jornalistas no Palácio do Planalto.

De acordo com o ministro, Lula não conversou com Elizeta até agora.

Os mais cotados para a indicação do presidente são os procuradores Antonio Carlos Bigonha e Paulo Gonet.