Plantio da safra de soja 2023/24 atinge 1,9% da área no Brasil, diz AgRural

A semeadura do milho verão, por sua vez, alcançou 25% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta, ante 21% na semana precedente e 28% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural.

Os trabalhos continuam concentrados nos três Estados do Sul e caminham bem no Paraná e em Santa Catarina. O ritmo melhorou no Rio Grande do Sul, mas ainda há atraso em virtude do excesso de chuva, concluiu a AgRural.