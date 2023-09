PM à paisana reage a assalto no Guarujá e atira quatro vezes em suposto ladrão

Um policial militar que estava de folga, mas armado, reagiu a uma tentativa de assalto a uma unidade das Lojas Americanas no Guarujá, no litoral paulista, na tarde de sábado, 23, e baleou um rapaz de 23 anos acusado pela tentativa de roubo. Ele foi socorrido e passa bem. Outro comparsa foi preso e um terceiro conseguiu fugir. Nenhum cliente ou funcionário se feriu.

Os três assaltantes chegaram às Lojas Americanas situada na avenida Thiago Ferreira, no bairro Itapema, por volta das 13h15 do sábado. Quando anunciaram o assalto, o PM à paisana estava no local e decidiu reagir. Ele disparou quatro tiros, que atingiram um dos acusados pelo assalto.

O rapaz foi ferido na cabeça, no tórax, no braço direito e na perna direita. Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele foi levado ao hospital Santo Amaro, sobreviveu e está em recuperação. O nome dele não foi divulgado. O policial não se feriu.

Em nota, as Americanas afirmaram que "os protocolos de monitoramento e segurança foram imediatamente acionados e possibilitaram a pronta ação das autoridades". A empresa informou que nenhum funcionário ou cliente ficou ferido e que está colaborando com as investigações do caso.