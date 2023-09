Senado tentará sabatinar o quanto antes indicado de Lula à PGR, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta segunda-feira, 25, que a Casa tentará sabatinar o quanto antes o indicado ou indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo ele, não há uma data para que isso aconteça, e Lula não lhe falou em possíveis candidatos ao posto.

"O que eu disse ao presidente da República é que assim que ele decidir pelo nome e encaminhar ao Senado, considerando a vacância pelo fim do mandato do senhor Augusto Aras, nós então sabatinaremos o mais rápido possível", afirmou Pacheco a jornalistas após participar da Fides 2023, evento internacional do mercado de seguros realizado no Rio de Janeiro.

O mandato de Aras termina nesta terça-feira, 26, e Lula ainda não indicou um substituto. O atual chefe do Ministério Público Federal foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e sofreu críticas durante a gestão por não ter dado seguimento a investigações que afetavam o então presidente.