Ucrânia exportou mais de 20 mil t de trigo por corredor humanitário, diz ministro

São Paulo, 25 - A Ucrânia embarcou 20,6 mil toneladas de trigo na semana passada pelo corredor humanitário no Mar Negro, implementado no mês passado, informou nas redes sociais o vice-primeiro-ministro de Restauração e ministro da Infraestrutura, Oleksandr Kubrakov. Na sexta-feira, 22, o navio Aroyat deixou o porto de Chornomorsk com 17,6 mil toneladas do cereal ucraniano para o Egito.

Na terça, três mil toneladas do produto já tinham deixado o país com destino à Ásia, com a embarcação Resilient Africa testando a rota.

O ministro informou, ainda, que três navios chegaram na sexta aos portos de Chornomorsk e Pivdenij para transportar 127 mil toneladas de produtos agrícolas e minério de ferro para China, Egito e Espanha.