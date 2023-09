Atos golpistas: Múcio quer punição a 'bandidos' e fim de suspeição sobre Forças

Após afirmar que não há constrangimento com a convocação de integrantes das Forças Armadas para prestarem depoimento na CPMI do 8 de Janeiro, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, defendeu nesta terça-feira, 26, que os "bandidos" sejam punidos e as investigações sejam concluídas para encerrar o "manto de suspeição" que recai sobre os militares. Múcio disse que não assistiu ao depoimento do general Augusto Heleno na CPMI dos atos golpistas e evitou comentar o tema ao dizer que tudo ainda se resume a vazamentos.

"As Forças Armadas precisam disso (conclusão das investigações). Elas ficaram na sociedade em uma situação extremamente delicada. A esquerda acha que as Forças Armadas queriam dar golpe e a direita não gosta das Forças porque eles não deram o golpe. Quando, na realidade, eu credito às Forças fizeram a defesa da democracia. Não houve uma declaração, manifestação (de apoio a golpe). As Forças são cientes do seu papel, parceiras do governo e desejam que tudo isso seja esclarecido", defendeu.