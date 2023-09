Centro-Sul processa 41,76 milhões de t de cana na 1ª quinzena de setembro

São Paulo, 26 - A moagem de cana-de-açúcar registrou crescimento de 5,35% na primeira quinzena de setembro da safra 2023/24 no Centro-Sul do Brasil, na comparação com igual período do ciclo anterior 2022/23. Foram processadas 41,76 milhões de toneladas ante 39,64 milhões t, mostra levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta terça-feira, 26.

A Unica pondera no boletim que, "apesar do crescimento da moagem em relação à mesma quinzena do último ciclo, na primeira metade de setembro foi observado um menor aproveitamento de tempo das unidades produtoras em virtude da incidência de chuvas nas lavouras da região Centro-Sul. Por conta disso, a operacionalização da colheita foi afetada em maior magnitude nas regiões de Araçatuba e Assis, do Estado de São Paulo, no Paraná e no Mato Grosso do Sul".

Dados do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) indicam que, no mês de agosto, a produtividade dos canaviais no Centro-Sul foi de 90,5 toneladas de cana por hectare colhido. Esse valor representa um acréscimo de 23,2% diante daquele observado no mesmo período da safra 2022/2023. No acumulado, o índice atinge 92,8 ton/ha nesta safra, em comparação com 75,7 t/ha relatados na última safra - aumento de 23%. "Em virtude do elevado rendimento por hectare observado neste ciclo, a colheita deverá se estender para os períodos mais chuvosos do ano e que podem ser amplificados pelo efeito do El Niño. Essa conjuntura poderá causar impacto na capacidade de processamento de cana-de-açúcar pelas indústrias no último trimestre de 2023", destacou a Unica.