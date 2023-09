Citros/Greening: setor debate com Agricultura de SP formas de controlar a doença

São Paulo, 26/09 - Com o agravamento dos casos de greening nos pomares de citros em São Paulo, representantes da cadeia produtiva se reuniram, ontem, com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado para debater o problema, informou hoje a pasta, em nota. De acordo com o Fundecitrus, em estudo divulgado no fim de agosto, a incidência do greening nos laranjais situados entre São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro avançou de forma preocupante do ano passado para cá, crescendo de 24,42% em 2022 para 38,06% em 2023 - assim, 77,22 milhões de árvores estão doentes, de um total de 202,88 milhões plantados nos dois Estados.

O greening, provocado por uma bactéria inoculada nas plantas por um inseto psilídeo, é a doença mais grave da citricultura brasileira e obriga à erradicação das plantas contaminadas.

Estiveram presentes na reunião representantes da Associação Brasileira de Citros de Mesa (ABCM), do Fundecitrus e da Câmara Setorial da Citricultura, abrigada na Secretaria de Agricultura, para debater ações com o secretário, Antonio Junqueira, e com o secretário executivo da Pasta, Guilherme Piai. O setor apresentou medidas como a aplicação de inseticidas com periodicidade em pomares; a escolha adequada da nova região para plantio e a realização de controle de citros não comerciais na região do entorno da propriedade produtiva. Além disso, "o registro de moléculas de combate ao greening junto ao Ministério da Agricultura", ou seja, de defensivos eficazes contra a doença.