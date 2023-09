Colheita de milho nos EUA alcança 15%, diz USDA; e a de soja, 12%

Washington, 26 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informou que a colheita da safra de milho no país estava 15% concluída no último domingo, 24 de setembro, ante 11% na data correspondente do ano passado e 13% na média dos cinco anos anteriores. O relatório semanal de acompanhamento de safra mostrou também que 53% da safra apresentava condição boa ou excelente, aumento de 2 pontos porcentuais ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 52%.

A agência informou também que 95% da safra tinha formado dentes, ante 91% há um ano e 93% na média. Além disso, o USDA disse que 70% da safra estava madura, ante 55% um ano antes e 60% na média de cinco anos.

Quanto à soja, 12% da safra tinha sido colhida, em comparação a 7% há um ano e 11% na média de cinco anos. O USDA disse também que 50% da safra tinha condição boa ou excelente, queda de 2 pontos porcentuais ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 55%. De acordo com o relatório, 73% da safra tinha queda de folhas, ante 60% há um ano e 62% na média de cinco anos.