IEA: Produtor paulista recebeu 1,47% menos em agosto ante julho

No caso dos ovos, com a recomposição dos plantéis de aves de postura após um período de descartes causado pela alta dos custos da ração desde o início da guerra Ucrânia-Rússia, o aumento das exportações não tem equilibrado a oferta no mercado interno, o que reduziu em -11,09% os preços recebidos pelas granjas na relação com o mês anterior.

Para a carne bovina, o maior abate de vacas tem garantido a alta oferta dos cortes no mercado interno. "Reforça esse fato a desaceleração da economia chinesa, o que diminuiu a demanda no maior mercado consumidor do produto brasileiro", diz o IEA. Já no mercado de leite, a manutenção de altos volumes de importação tem dificultado a rentabilidade dos produtores nacionais "que, frente a uma demanda ainda enfraquecida, tiveram os preços em terras paulistas diminuídos em -6,51% comparados aos de agosto com julho", prossegue o relatório. "Já para a carne suína, além de seu aumento da oferta, a concorrência das outras fontes de proteína (carne bovina, de frango e ovos) levou a redução nos preços."

Entre os produtos vegetais, o feijão teve a maior queda, com -7,54%. Já os produtos com maiores altas em agosto foram banana (+25,06%), arroz (+8,32%) e amendoim (+5,01%).

Já no acumulado dos últimos 12 meses, de agosto a agosto, o índice geral apresentou queda de -4,4%, o de produtos animais, de -15,73%, e o de produtos vegetais subiu +0,6%.