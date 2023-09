Lira viaja a SP e reunião semanal de líderes é adiada

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cumpre agenda nesta terça-feira, 26, em São Paulo e adiou a reunião de líderes que define a pauta semanal do plenário da Casa. Havia a expectativa de que ele voltasse hoje às 14 horas para Brasília, mas o retorno foi adiado para 18 horas, e ainda não há confirmação do encontro do colégio de líderes.

Na parte da manhã, Lira participou da posse da médica Ludhmila Hajjar como professora Titular do Departamento de Clínica Médica da USP. Já o compromisso da tarde não foi informado pela assessoria.